Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike Kärcher jest szczególnie odpowiednia do czyszczenia samochodów i motocykli dzięki miękkiej nakładce z mikrofibry i zapewnia imponujący efekt czyszczenia dzięki przezroczystej osłonie. Duża moc obrotowa gwarantuje skuteczne oraz dokładne czyszczenie. Po naciśnięciu dźwigni, bez kontaktu z zanieczyszczeniami, innowacyjna i wymienna nakładka Car & Bike może szybko i łatwo zostać wymieniona. Dzięki sprytnemu mocowaniu na rzep, tkanina dwuczęściowej nakładki może zostać odczepiona po czyszczeniu i wyprana w pralce, w temperaturze do 60 °C. Obrotowa szczotka do mycia pasuje do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher w klasach K 2 do K 7. W razie potrzeby, środek czyszczący może być używany i nanoszony przy pomocy szczotki podłączonej do urządzenia wysokociśnieniowego. Dwie wymienne, uniwersalne nakładki Home & Garden są dostępne oddzielnie. W przypadku obrotowej szczotki do mycia WB 130 nadają się do wszystkich gładkich powierzchni, a szczególnie do odpornych powierzchni.