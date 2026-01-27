Automatyczny bęben na wąż CR 7.220

Poszukiwany produkt nie znajduje się w naszym aktualnym asortymencie. Akcesoria, środki czyszczące i instrukcję są nadal dostępne.

Przejdź do aktualnego asortymentu.
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.