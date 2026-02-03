Myjka terenowa OC 4 + Adventure Kit
Idealna dla wszystkich miłośników aktywności na świeżym powietrzu: kompaktowa myjka ciśnieniowa do czyszczenia w terenie, w tym torba na akcesoria Adventure wypełniona przydatnymi akcesoriami do czyszczenia mobilnego.
Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. W zestawie Adventure znajduje się praktyczna torba na akcesoria zawierająca różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane dla tych, którzy uwielbiają odkrywać wspaniałe tereny. Niezależnie od tego, czy jesteś na kempingu, po przejażdżce rowerowej, błotnistym spacerze, czy po prostu w przydomowym ogrodzie – OC 4 z zestawem Adventure doskonale nadaje się do szybkiego czyszczenia w wielu różnych sytuacjach. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie lub torbę na akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
Cechy i zalety
Czyszczenie mobilneDzięki dużemu, 8-litrowemu zbiornikowi na wodę i zintegrowanemu akumulatorowi można łatwo czyścić w terenie, niezależnie od przyłączy wody lub zasilania sieciowego. Zbiornik można wyjąć i napełnić z dowolnego kranu, a dzięki szczelnej nasadce można go bez obaw przewozić np. w bagażniku. Elastyczna w użyciu do wielu różnych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, psów lub wózków dziecięcych.
Skuteczne, a jednocześnie delikatne mycie pod niskim ciśnieniemWydajna technologia dysz Kärcher oznacza, że myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę, jednocześnie bardzo skutecznie usuwając zanieczyszczenia. Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów roweru, np. łożysk, uszczelek lub piast. Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zestaw Adventure zapewnia optymalne efekty czyszczenia podczas każdej przygodyDysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Wąż ssący umożliwia korzystanie z wody z alternatywnych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Wszechstronna szczotka do szorowania może być przymocowana do samego pistoletu spustowego i usuwa uporczywe zanieczyszczenia szybko i dokładnie.
Przemyślany projekt urządzenia
- Kompaktowe urządzenie wraz z wężem i pistoletem spustowym można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
- Poręczną torbę na akcesoria również można umieścić wewnątrz zbiornika.
- Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Prosta i wygodna obsługa
- Szybka i łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. Wystarczy napełnić wodą i gotowe.
- Pistolet spustowy ma funkcję blokady, która zapewnia nieprzerwane spryskiwanie bez wysiłku.
- Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia duży promień roboczy.
Szeroka oferta akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
- Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (rowery, sprzęt zewnętrzny, meble ogrodowe, psy i wiele innych).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|maks. 2
|Urządzenie akumulatorowe
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 22
|Czas ładowania baterii (h)
|3,5
|Kolor
|szary
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|296 x 291 x 240
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Multi Jet 4 w 1
- Szczotka do szorowania
- Wąż do zasysania wody
- Torba do przechowywania
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
- Długość węża: 2.8 m
- Typ węża: Wąż spiralny niskociśnieniowy
- Zintegrowany filtr wody
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Namioty
- Rowery
- Zwierzęta / psy
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.