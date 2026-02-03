Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. W zestawie Adventure znajduje się praktyczna torba na akcesoria zawierająca różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane dla tych, którzy uwielbiają odkrywać wspaniałe tereny. Niezależnie od tego, czy jesteś na kempingu, po przejażdżce rowerowej, błotnistym spacerze, czy po prostu w przydomowym ogrodzie – OC 4 z zestawem Adventure doskonale nadaje się do szybkiego czyszczenia w wielu różnych sytuacjach. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie lub torbę na akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.