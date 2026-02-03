Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Zestaw rowerowy zawiera praktyczną torbę na akcesoria zawierającą różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane do czyszczenia rowerów. Niskie ciśnienie generowane przez myjkę OC 4 jest wystarczająco silne, aby bez wysiłku usuwać błoto, kurz i zanieczyszczenia z roweru. Jednak w przeciwieństwie do urządzeń wysokociśnieniowych nie ma ryzyka uszkodzenia delikatnych elementów, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty. Niezależnie od tego, czy jesteś po długiej przejażdżce rowerowej, w parku rowerowym, czy nawet w przydomowym ogrodzie – OC 4 doskonale nadaje się do szybkiego okazjonalnego czyszczenia. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie lub torbę na akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.