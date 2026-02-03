Myjka terenowa OC 6-18 Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Kompaktowa i mobilna myjka akumulatorowa o średnim ciśnieniu, idealna do szybkiego czyszczenia pośredniego bez konieczności podłączania do zasilania lub wody. Wymienny akumulator 18 V, ładowarka i wąż ssący są dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Kompaktowe i mobilne czyszczenie niezależnie od podłączenia do zasilania lub wody - średniociśnieniowa myjka akumulatorowa OC 6-18 Premium jest idealna do szybkiego czyszczenia pośredniego w podróży lub w domu. Dzięki delikatnej dyszy płaskiej można szybko usunąć uporczywe zabrudzenia z rowerów, mebli kempingowych lub ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Wózek na wodę o pojemności 12 litrów z dużymi kołami i wysuwanym uchwytem teleskopowym służy również jako mobilna podstawa dla zasilanej akumulatorowo myjki średniociśnieniowej. Jeśli dostępne jest przyłącze wody, urządzenie może pracować również bez zbiornika. Dzięki dostępnemu oddzielnie wężowi ssącemu można również korzystać ze zewnętrznych źrodeł wody np. ze studni, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Pistolet ciśnieniowy i lancę sryskującą można przymocować do zbiornika na czas transportu. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że OC 6-18 Premium jest jeszcze bardziej wszechstronny np. dysza pianowa lub szczotka do mycia są dostępne jako akcesoria dodatkowe. Wymienny akumulator (nie wchodzi w zakres dostawy) może być używany we wszystkich urządzeniach należacych do platformy 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność podczas pracy, ładowania i przechowywania. Pobierz aplikację Home & Garden i uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące myjki i jej zastosowania.
Cechy i zalety
Samowystarczalne i mobilne czyszczenie
- Zbiornik na wodę o pojemności 12 litrów umożliwia samodzielne czyszczenie w podróży. Mieści wystarczającą ilość wody do wyczyszczenia od trzech do pięciu mocno zabrudzonych rowerów lub kilku przedmiotów, takich jak krzesła ogrodowe/kempingowe.
- Zbiornik może być napełniany z dowolnego kranu i jest szczelny dzięki zakrętce.
- Niezależność od zasilania dzięki technologii akumulatorowej (akumulator sprzedawany oddzielnie).
Optymalna mobilność dzięki kółkom i ergonomicznej wysokości uchwytu.
- Aluminiowy uchwyt teleskopowy można wysunąć do transportu i ponownie schować do przechowywania.
- Duże koła zapewniają bezpieczny i wygodny transport na nierównym terenie lub ścieżkach ogrodowych.
Uchwyty na wyposażenie
- Wąż, pistolet spustowy i lancę natryskową można łatwo i bezpiecznie przechowywać na urządzeniu, aby zaoszczędzić miejsce.
- Schowek na akcesoria z tyłu zbornika na wodę oferuje miejsce na dodatkowe akcesoria.
- Wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką, nawet gdy jesteś w ruchu.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
- Ciśnienie wody do 24 barów zapewnia wydajne i dokładne czyszczenie.
- Bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
18 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power (nie jest dostarczony z urządzeniem)
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 200
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
|Kolor
|szary
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 321 x 586
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Dysza płaska
- Zintegrowany filtr wody
- Złączka 3/4"
- Kółka
- Uchwyt teleskopowy
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Pojemność zbiornika na wodę: 12 l
- Typ węża: Elastyczny wąż średniociśnieniowy
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Pistolet średniociśnieniowy
- Lanca spryskująca: krótki i długi
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Kwietniki
- Felg
- Kosze na śmieci
- Żaluzje/rolety
- Zabawki ogrodowe
