Kompaktowe i mobilne czyszczenie niezależnie od podłączenia do zasilania lub wody - średniociśnieniowa myjka akumulatorowa OC 6-18 Premium jest idealna do szybkiego czyszczenia pośredniego w podróży lub w domu. Dzięki delikatnej dyszy płaskiej można szybko usunąć uporczywe zabrudzenia z rowerów, mebli kempingowych lub ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Wózek na wodę o pojemności 12 litrów z dużymi kołami i wysuwanym uchwytem teleskopowym służy również jako mobilna podstawa dla zasilanej akumulatorowo myjki średniociśnieniowej. Jeśli dostępne jest przyłącze wody, urządzenie może pracować również bez zbiornika. Dzięki dostępnemu oddzielnie wężowi ssącemu można również korzystać ze zewnętrznych źrodeł wody np. ze studni, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Pistolet ciśnieniowy i lancę sryskującą można przymocować do zbiornika na czas transportu. Szeroka gama akcesoriów sprawia, że OC 6-18 Premium jest jeszcze bardziej wszechstronny np. dysza pianowa lub szczotka do mycia są dostępne jako akcesoria dodatkowe. Wymienny akumulator (nie wchodzi w zakres dostawy) może być używany we wszystkich urządzeniach należacych do platformy 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność podczas pracy, ładowania i przechowywania. Pobierz aplikację Home & Garden i uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące myjki i jej zastosowania.