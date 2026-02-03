Myjka terenowa OC 6-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Lekka i kompaktowa myjka akumulatorowa o średnim ciśnieniu do szybkiego czyszczenia pośredniego bez konieczności podłączania do zasilania. Wymienny akumulator 18 V, ładowarka i wąż ssący są sprzedawane oddzielnie.
Kompaktowe i mobilne czyszczenie niezależnie od źródła zasilania - średniociśnieniowa myjka akumulatorowa OC 6-18 jest idealna do szybkiego i wydajnego czyszczenia pośredniego w podróży lub w domu. Wystarczy podłączyć wąż i urządzenie jest gotowe do pracy. Dostępny oddzielnie wąż ssący umożliwia mobilne korzystanie z wody ze studni, cystern, wiader lub naturalnych zbiorników wodnych. Delikatna dysza płaskostrumieniowa umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zabrudzeń z rowerów, mebli kempingowych lub ogrodowych, zabawek i wielu innych przedmiotów. Szeroka gama akcesoriów rozszerza zakres zastosowań OC 6-18: na przykład MultiJet 5 w 1 zapewniający jeszcze większą elastyczność czyszczenia, dysza pianowa lub szczotka do mycia są dostępne osobno. Wymienna bateria (nie wchodzi w zakres dostawy) może być używana we wszystkich urządzeniach należących do platformy 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki innowacyjnej technologii Real Time, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje pozostałą pojemność podczas pracy, ładowania i przechowywania. Pobierz aplikację Home & Garden i uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące myjki i jej zastosowania.
Cechy i zalety
Mobilne czyszczenie
- Niezależność od źródła zasilania dzięki technologii akumulatorowej.
- Czyszczenie jest możliwe nawet bez podłączenia do wody dzięki wężowi ssącemu lub wózkowi ze zbiornikiem na wodę o pojemności 12 l (oba dostępne osobno).
Uchwyty na wyposażenie
- Wąż, pistolet spustowy i lancę natryskową można łatwo i bezpiecznie przechowywać na urządzeniu, aby zaoszczędzić miejsce.
- Akcesoria są zawsze pod ręką, nawet w podróży.
- Wózek na wodę o pojemności 12 l jest dostępny jako opcjonalne akcesorium.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
- Ciśnienie 24 bar (maks.) zapewnia wydajne czyszczenie pośrednie.
- Delikatnie, bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
Elastyczny wąż
- Łatwa obsługa węża.
18 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power (nie jest dostarczony z urządzeniem)
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 200
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 241 x 204
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Dysza płaska
- Zintegrowany filtr wody
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Typ węża: Elastyczny wąż średniociśnieniowy
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Pistolet średniociśnieniowy
- Lanca spryskująca: krótki i długi
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki ogrodowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Kosze na śmieci
- Kwietniki
- Rowery
- Felg
- Żaluzje/rolety
- Namioty
