Dmuchawa do liści LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
18-woltowa dmuchawa szybko i skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyki ze wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Maksymalna prędkość wydmuchiwanego powietrza to 210 km/h. Odpinana dysza umożliwia formowanie liści w stosy, a skrobak odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. przyschniętych liści.
Cechy i zalety
Rura przedłużającaSzybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Odpinana dysza płaskaPrecyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Zintegrowany skrobakSkrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
- Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
- Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Prędkość nadmuchu (km/h)
|maks. 210
|Przepływ powietrza (m³/h)
|220
|Regulacja prędkości
|nie
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|975 x 170 x 305
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Rura przedłużająca
- Płaska dysza ze skrobakiem
Wideo
Zastosowania
- Porządkowanie liści wokół domu
- Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
- Ścieżki wokół domu
- Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.