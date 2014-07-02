Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Włącznik pływakowy chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.