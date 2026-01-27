Pompa hydroforowa BP 3.200 Home
Mocna pompa BP 3.200 Home ze zbiornikiem wyrównawczym ciśnienia, automatycznie zapewnia ekonomiczne źródło wody użytkowanej w całym domu.
Ekonomiczne źródło wody do pralek, toalet, itp.: Zachwycająca pompa BP3 Home spełnia najwyższe normy jakości Kärcher i stanowi niezawodne źródło wody użytkowanej w całym domu. Umożliwia użytkownikom łatwe podłączenie i korzystanie z alternatywnych źródeł wody takich jak: studnie lub cysterny - automatycznie, z odpowiednią wydajnością oraz ciśnieniem. W zależności od ilości potrzebnej wody BP 3.200 Home automatycznie się włącza i wyłącza. Pompa wyposażona jest w szereg rozwiązań takich jak: zawór zwrotny, zintegrowany wskaźnik ciśnienia, zbiornik wyrównawczy ciśnienia (19 litrów) oraz zabezpieczenie termalne. Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwia obsługę oraz transportowanie urządzenia. Podstawę pompy można przymocować do posadzki za pomocą śrub, zapewniając stabilne ustawienie. Przełącznik umożliwiający wł./wył. znajduję się na pompie BP 3.200 Home, co ułatwia jej obsługę. Wysokiej jakości komponenty takie jak: kołnierz ze stali nierdzewnej i wał silnika, nie tylko zapewniają atrakcyjny wygląd urządzenia, ale także gwarantują wyjątkowo długą żywotność.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Zabezpieczenie termalneZabezpiecza pompę przed przegrzaniem.
Flansza wykonana ze stali nierdzewnejWytrzymałe materiały
Wbudowany wskaźnik ciśnienia
- Doskonała kontrola i obsługa
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|600
|Maks. wydajność (l/h)
|< 3200
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 36
|Ciśnienie (bar)
|maks. 3,6
|Ciśnienie robocze (bar)
|1,5 - 2,8
|Wysokość ssania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|439 x 269 x 517
Zakres dostawy
- Gwint przyłączeniowy G1
Wyposażenie
- Wbudowany zbiornik wyrównawczy: 19 l
- Wbudowany wskaźnik ciśnienia
- Wodoodporny włącznik
- Zabezpieczenie termalne
- Puszka silnika i wałek wykonane ze stali nierdzewnej
- Zawiera zawór zwrotny
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
Wideo
Zastosowania
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.