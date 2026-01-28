Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus
Gotowy zestaw dla początkujących: „BP 4.500 Garden Set Plus” z pompą ogrodową, wężem ssącym i ogrodowym. Idealne rozwiązanie do podlewania ogrodu przy wykorzystaniu wody z alternatywnych źródeł.
Praktyczny zestaw startowy zapewniający wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu wodą z beczek lub cystern. Najważniejszym elementem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden, która charakteryzuje się dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Wszystkie pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu pompę do podlewania można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie. Pompa ogrodowa z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2”), dyszą, złączami i adapterem do kranu. Wysokiej jakości materiały zapewnią przyjemność z użytkowania urządzenia przez długi czas. Ponadto Kärcher oferuje możliwość wydłużenia gwarancji na optymalny okres 5 lat.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaZawiera kompletny, gotowy do podłączenia oraz użycia wąż spiralny i ogrodowy.
Optymalne zasysanie
- Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów na przykład ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 4500
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 36
|Ciśnienie (bar)
|maks. 3,6
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- z zestawem weży ssawnych
- z zestawem do nawadniania
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.