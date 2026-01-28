Praktyczny zestaw startowy zapewniający wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu wodą z beczek lub cystern. Najważniejszym elementem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden, która charakteryzuje się dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Wszystkie pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu pompę do podlewania można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie. Pompa ogrodowa z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2”), dyszą, złączami i adapterem do kranu. Wysokiej jakości materiały zapewnią przyjemność z użytkowania urządzenia przez długi czas. Ponadto Kärcher oferuje możliwość wydłużenia gwarancji na optymalny okres 5 lat.