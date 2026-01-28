Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus

Gotowy zestaw dla początkujących: „BP 4.500 Garden Set Plus” z pompą ogrodową, wężem ssącym i ogrodowym. Idealne rozwiązanie do podlewania ogrodu przy wykorzystaniu wody z alternatywnych źródeł.

Praktyczny zestaw startowy zapewniający wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu wodą z beczek lub cystern. Najważniejszym elementem jest oczywiście kompaktowa i trwała pompa ogrodowa BP 4.500 Garden, która charakteryzuje się dużą mocą zasysania i optymalnym ciśnieniem. Wszystkie pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu pompę do podlewania można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie. Pompa ogrodowa z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex® (średnica 1/2”), dyszą, złączami i adapterem do kranu. Wysokiej jakości materiały zapewnią przyjemność z użytkowania urządzenia przez długi czas. Ponadto Kärcher oferuje możliwość wydłużenia gwarancji na optymalny okres 5 lat.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 4.500 Garden Set Plus: Gotowy do użycia
Zawiera kompletny, gotowy do podłączenia oraz użycia wąż spiralny i ogrodowy.
Optymalne zasysanie
  • Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów na przykład ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 4500
Wysokość tłoczenia (m) maks. 36
Ciśnienie (bar) maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 11,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • z zestawem weży ssawnych
  • z zestawem do nawadniania

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria