Mocna pompa domowa BP 4.900 Home ze zintegrowanym, wyrównującym ciśnienie zbiornikiem, automatycznie pompuje po całym domu odzyskaną wodę pochodzącą z alternatywnych źródeł.

Pompa domowa BP 4 900 umożliwia niezawodne i w pełni automatyczne pompowanie wody na potrzeby domowego użytku. Zapewnia odpowiednie ciśnienie wszędzie, gdzie jest ono niezbędne np.: w przypadku wody trafiającej do pralki albo łazienki. Sprawdzona jakość BP 4,900 Home Kärcher umożliwia wykorzystywanie wody pochodzącej z alternatywnych źródeł takich jak: studnie lub zbiorniki. Wyjątkowo praktyczne urządzenie: W razie potrzeby pompa domowa automatycznie się włącza i wyłącza. Pompa posiada kompleksowe wyposażanie: zawór zwrotny, zintegrowany wskaźnik ciśnienia, 24-litrowy zbiornik wyrównujący ciśnienie i zabezpieczenie termalne. W awaryjnych sytuacjach dodatkową ochronę zapewnia zabezpieczenie termalne: Pompa automatycznie się wyłącza, co zapobiega pracy na sucho. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej sprawiają, że pompa jest wyjątkowo trwała. Nóżki, które można przymocować do podłoża za pomocą śrub, umożliwiają ustawienie urządzenia w stabilnej pozycji.

Cechy i zalety
Pompa hydroforowa BP 4.900 Home: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa hydroforowa BP 4.900 Home: Zabezpieczenie termalne
Zabezpiecza pompę przed przegrzaniem.
Pompa hydroforowa BP 4.900 Home: Flansza wykonana ze stali nierdzewnej
Wytrzymałe materiały
Wbudowany wskaźnik ciśnienia
  • Doskonała kontrola i obsługa
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Przykręcana nóżka
  • Idealne rozwiązanie do zainstalowania na stałe.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1150
Maks. wydajność (l/h) < 4900
Wysokość tłoczenia (m) maks. 50
Ciśnienie (bar) maks. 5
Ciśnienie robocze (bar) 1,5 - 3,5
Wysokość ssania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 13,9
Waga z opakowaniem (kg) 18
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 506 x 269 x 540

Zakres dostawy

  • Gwint przyłączeniowy G1

Wyposażenie

  • Wbudowany zbiornik wyrównawczy: 24 l
  • Wbudowany wskaźnik ciśnienia
  • Wodoodporny włącznik
  • Zabezpieczenie termalne
  • Puszka silnika i wałek wykonane ze stali nierdzewnej
  • Zawiera zawór zwrotny
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
Zastosowania
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
