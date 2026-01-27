Pompa domowa BP 4 900 umożliwia niezawodne i w pełni automatyczne pompowanie wody na potrzeby domowego użytku. Zapewnia odpowiednie ciśnienie wszędzie, gdzie jest ono niezbędne np.: w przypadku wody trafiającej do pralki albo łazienki. Sprawdzona jakość BP 4,900 Home Kärcher umożliwia wykorzystywanie wody pochodzącej z alternatywnych źródeł takich jak: studnie lub zbiorniki. Wyjątkowo praktyczne urządzenie: W razie potrzeby pompa domowa automatycznie się włącza i wyłącza. Pompa posiada kompleksowe wyposażanie: zawór zwrotny, zintegrowany wskaźnik ciśnienia, 24-litrowy zbiornik wyrównujący ciśnienie i zabezpieczenie termalne. W awaryjnych sytuacjach dodatkową ochronę zapewnia zabezpieczenie termalne: Pompa automatycznie się wyłącza, co zapobiega pracy na sucho. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej sprawiają, że pompa jest wyjątkowo trwała. Nóżki, które można przymocować do podłoża za pomocą śrub, umożliwiają ustawienie urządzenia w stabilnej pozycji.