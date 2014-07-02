Pompa głębinowa BP 4 Deep Well
Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.
Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Zintegrowana stopka podnosi pompę, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Pompa posiada łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem. Zawiera linę o długości 15 metrów.
Cechy i zalety
Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnejTrwałość i odpornośc na uderzenia
Zawór kontrolnyPrzyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.
StopkaNiezawodne zabezpieczenie pompy przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
- Bezpieczna praca pompy.
Zawiera 15 m linę mocującą
- Gwarantuje pewne mocowanie pompy.
Filtr wstępny
- Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|700
|Maks. wydajność (l/h)
|< 4600
|Wysokość tłoczenia (m)
|43
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4,3
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 12
|Minimalna średnica odwiertu (mm)
|150
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|15
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105 x 105 x 710
Zakres dostawy
- Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża
- Zawiera linę mocującą o długości 30 metrów.
Wyposażenie
- Wbudowany zawór zwrotny
- Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
- Stopka
- Filtr wstępny
- Możliwość wykorzystania liny mocującej
- Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
Zastosowania
- Podlewanie ogrodu ze studni
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.