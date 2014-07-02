Pompa głębinowa BP 4 Deep Well

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.

Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Zintegrowana stopka podnosi pompę, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Pompa posiada łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem. Zawiera linę o długości 15 metrów.

Cechy i zalety
Pompa głębinowa BP 4 Deep Well: Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
Trwałość i odpornośc na uderzenia
Pompa głębinowa BP 4 Deep Well: Zawór kontrolny
Zawór kontrolny
Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.
Pompa głębinowa BP 4 Deep Well: Stopka
Stopka
Niezawodne zabezpieczenie pompy przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
  • Bezpieczna praca pompy.
Zawiera 15 m linę mocującą
  • Gwarantuje pewne mocowanie pompy.
Filtr wstępny
  • Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 700
Maks. wydajność (l/h) < 4600
Wysokość tłoczenia (m) 43
Ciśnienie (bar) maks. 4,3
Głębokość zanurzenia (m) maks. 12
Minimalna średnica odwiertu (mm) 150
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 15
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 105 x 105 x 710

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża
  • Zawiera linę mocującą o długości 30 metrów.

Wyposażenie

  • Wbudowany zawór zwrotny
  • Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
  • Stopka
  • Filtr wstępny
  • Możliwość wykorzystania liny mocującej
  • Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
Pompa głębinowa BP 4 Deep Well
Pompa głębinowa BP 4 Deep Well
Zastosowania
  • Podlewanie ogrodu ze studni
