Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden
Trwała i mocna pompa ogrodowa BP 5.000 Garden jest idealna do ekologicznego oraz ekonomicznego podlewania ogrodu przy pomocy wody z alternatywnych źródeł takich jak: cysterny lub zbiorniki.
Sprytny sposób podlewania ogrodu: Wysoka moc zasysania i ciśnienie kompaktowej i trwałej pompy ogrodowej BP 5.000 Garden Kärcher umożliwiają wygodne, przyjazne dla środowiska oraz ekonomiczne wykorzystywanie wody pochodzącej ze studni, zbiorników, itd. Lekkie i niezawodne urządzenie można wygodnie transportować dzięki uchwytowi posiadającemu ergonomiczny kształt. Pompa ogrodowa jest bezobsługowa i można ją podłączyć bez użycia narzędzi. Duży przełącznik umożliwia wygodne włączenie i wyłącznie pompy stopą, bez nadwyrężania pleców. Do produkcji pompy zostały wykorzystane wysokiej jakości materiały, które zapewniają jej długą żywotność. Możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnieniowemu urządzenie BP 5.000 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. Wtedy może być wykorzystywane do zaopatrywania domu w wodę.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Optymalne zasysanieMaksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|650
|Maks. wydajność (l/h)
|< 5000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 40
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.