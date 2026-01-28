Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus

Zestaw węża ssącego i ogrodowego umożliwia natychmiastowe użycie pompy BP 5.000 Garden Set Plus. Trwała i wydajna pompa ogrodowa jest idealna do podlewania wodą ze zbiorników/cystern.

Podłącz i używaj: Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex (średnica 1/2”) jest idealnym wyborem do podlewania ogrodu wodą z beczek lub zbiorników. Wąż ogrodowy jest dostarczy razem z dyszą, złączami i adapterem do kranu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia transportowanie niezawodnej pompy. Pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnienia, urządzenie BP 5.000 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus: Gotowy do użycia
W zestawie wąż spiralny i ogrodowy
Optymalne zasysanie
  • Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 650
Maks. wydajność (l/h) < 5000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 40
Ciśnienie (bar) maks. 4
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 7
Waga z opakowaniem (kg) 11,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 372 x 186 x 231

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
  • z zestawem weży ssawnych
  • z zestawem do nawadniania

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
