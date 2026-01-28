Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus
Zestaw węża ssącego i ogrodowego umożliwia natychmiastowe użycie pompy BP 5.000 Garden Set Plus. Trwała i wydajna pompa ogrodowa jest idealna do podlewania wodą ze zbiorników/cystern.
Podłącz i używaj: Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex (średnica 1/2”) jest idealnym wyborem do podlewania ogrodu wodą z beczek lub zbiorników. Wąż ogrodowy jest dostarczy razem z dyszą, złączami i adapterem do kranu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia transportowanie niezawodnej pompy. Pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnienia, urządzenie BP 5.000 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaW zestawie wąż spiralny i ogrodowy
Optymalne zasysanie
- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|650
|Maks. wydajność (l/h)
|< 5000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 40
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|372 x 186 x 231
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
- z zestawem weży ssawnych
- z zestawem do nawadniania
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.