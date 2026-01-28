Podłącz i używaj: Pompa ogrodowa BP 5.000 Garden Set Plus z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") i 20-metrowym wężem ogrodowym Kärcher PrimoFlex (średnica 1/2”) jest idealnym wyborem do podlewania ogrodu wodą z beczek lub zbiorników. Wąż ogrodowy jest dostarczy razem z dyszą, złączami i adapterem do kranu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia transportowanie niezawodnej pompy. Pompy ogrodowe Kärcher są bezobsługowe, mogą zostać zamontnowane bez użycia narzędzi, a duży przełącznik obsługiwany stopą umożliwia ich wygodne włączanie i wyłączanie, bez nadwyrężania pleców. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Kärcher oferuje także przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnienia, urządzenie BP 5.000 Garden można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył. - dla jeszcze większego komfortu użytkowania w domu lub ogrodzie.