Pompa Home & Garden BP 5 Home & Garden
Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.
Pompa może zasilać wodą użytkową Twój dom dostarczając ją m.in. do pralki czy WC. Jednocześnie może też służyć do nawadniania ogrodu. Pompa może pobierać wodę z beczek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompa Home & Garden jest wysoce energooszczędna i cicha. Włącza się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłącza. Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie. W wyposażoniu filtr wstępny, zawór zwrotny, zwijanie przewodu zasilającego oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki – po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej. Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy.
Cechy i zalety
Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.
- Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.
Bezpieczna i wytrzymała
- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wielostopniowa pompa
- Bardzo wydajna i cicha.
Automatyczne włączanie / wyłączanie
- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Optymalne zasysanie
- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Wskaźnik błędów na urządzeniu
- W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.
Dwa wyjścia wody
- Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie.
Adapter T
- Elastyczna w instalacji
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Łatwe włączanie / wyłączanie
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Maks. wydajność (l/h)
|< 6000
|Wysokość tłoczenia (m)
|48
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4,8
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,85
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|15,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 540 x 373
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Automatyczna funkcja start/stop
- Filtr wstępny i zawór zwrotny
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Duży wlew
- Ergonomiczny uchwyt
- Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
- Wskaźnik błędów na urządzeniu
- Dwa wyjścia wody
- Obracane gumowe stopki
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.