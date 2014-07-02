Pompa może zasilać wodą użytkową Twój dom dostarczając ją m.in. do pralki czy WC. Jednocześnie może też służyć do nawadniania ogrodu. Pompa może pobierać wodę z beczek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompa Home & Garden jest wysoce energooszczędna i cicha. Włącza się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłącza. Dwuwyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie. W wyposażoniu filtr wstępny, zawór zwrotny, zwijanie przewodu zasilającego oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki – po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej. Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy.