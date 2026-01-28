Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden

Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden to trwały, mocny i idealnie dopasowany model do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: zbiorniki i beczki.

Pompa BP 6.000 Garden Kärcher może wykorzystywać wodę z beczek, zbiorników, itp. Jest wygodna w obsłudze, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Kompaktowa pompa wody zapewnia dużą moc zasysania i ciśnienie wyjściowe. Do produkcji lekkiej oraz niezawodnej pompy zostały wykorzystane wysokiej jakości materiały, które zapewniają jej długą żywotność. Pompa ogrodowa jest bezobsługowa, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić za pomocą ergonomicznego uchwytu. Pozostałe praktyczne cechy: Duży przełącznik umożliwia włączenie i wyłącznie pompy stopą, bez nadwyrężania pleców. Możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Zainstalowanie elektrycznego przełącznika ciśnienia umożliwia zmodernizowanie pompy BP 6.000 Garden oraz automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia. Wtedy może być wykorzystywane do zaopatrywania domu w wodę.

Cechy i zalety
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Kärcher oferuje przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
Łatwe włączanie / wyłączanie
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden: Optymalne zasysanie
Optymalne zasysanie
Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
  • Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
  • Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
  • Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Maks. wydajność (l/h) < 6000
Wysokość tłoczenia (m) maks. 45
Ciśnienie (bar) maks. 4,5
Maks. wysokość samozasysania (m) 8
Temp. doprowadzanej wody (°C) 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 1,5
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 9,5
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 384 x 204 x 253

Zakres dostawy

  • Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
  • Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1

Wyposażenie

  • Prosty montaż węża
  • Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
  • Oddzielny otwór do napełniania
  • Zawór spustowy wody
  • Ergonomiczny uchwyt
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden
Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden

Wideo

Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
Akcesoria