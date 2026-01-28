Wysoka moc zasysania i ciśnienie BP 6.000 Garden Set umożliwiają wygodne podlewanie ogrodu wodą z beczek lub zbiorników. BP 6.000 Garden Set z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") to natychmiast gotowe do użycia, niezawodne i lekkie urządzenie, które można łatwo transportować, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher są mocne i bezobsługowe, a także można je podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można także wygodnie włączyć i wyłączyć naciskając stopą przełącznik, bez nadwyrężania pleców. Zastosowane zostały materiały wysokiej jakości, które zapewniają długą żywotność pompy. Możliwe jest przedłużenie gwarancji Kärcher na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnienia pompę można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył.