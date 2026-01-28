Pompa ogrodowa BP 6.000 Garden Set
Pompa BP 6.000 Garden Set zawiera zestaw węży ssawnych umożliwiający natychmiastowe użycie trwałej i mocnej pompy ogrodowej.
Wysoka moc zasysania i ciśnienie BP 6.000 Garden Set umożliwiają wygodne podlewanie ogrodu wodą z beczek lub zbiorników. BP 6.000 Garden Set z odpornym na podciśnienie wężem spiralnym o długości 3,5 m z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1", średnica 3/4") to natychmiast gotowe do użycia, niezawodne i lekkie urządzenie, które można łatwo transportować, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Pompy ogrodowe Kärcher są mocne i bezobsługowe, a także można je podłączyć bez użycia narzędzi. Urządzenie można także wygodnie włączyć i wyłączyć naciskając stopą przełącznik, bez nadwyrężania pleców. Zastosowane zostały materiały wysokiej jakości, które zapewniają długą żywotność pompy. Możliwe jest przedłużenie gwarancji Kärcher na okres pięciu lat. Dzięki elektronicznemu przełącznikowi ciśnienia pompę można zmodyfikować i dodać automatyczną funkcję wł./wył.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMożliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Gotowy do użyciaMożliwość szczelnego podłączenia węża spiralnego z filtrem i zaworem zwrotnym.
Optymalne zasysanie
- Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Maks. wydajność (l/h)
|< 6000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 45
|Ciśnienie (bar)
|maks. 4,5
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 204 x 253
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
- z zestawem weży ssawnych
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.