Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Zintegrowana stopka podnosi pompę, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Dzięki mocnemu silnikowi wyposażonemu w 9-stopniowy wirnik pompa BP 6 Deep Well może bez trudu zasaysać wodę z głębokości nawet 27 m. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Pompa posiada łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem. Zawiera linę o długości 30 metrów.