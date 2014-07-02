Pompa głębinowa BP 6 Deep Well

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.

Trwały korpus ze stali szlechetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia pompie bezpieczną pracę pod wodą. Zintegrowana stopka podnosi pompę, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń. Dzięki mocnemu silnikowi wyposażonemu w 9-stopniowy wirnik pompa BP 6 Deep Well może bez trudu zasaysać wodę z głębokości nawet 27 m. Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża. Pompa posiada łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem. Zawiera linę o długości 30 metrów.

Cechy i zalety
Pompa głębinowa BP 6 Deep Well: Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
Trwałość i odpornośc na uderzenia
Pompa głębinowa BP 6 Deep Well: 30 metrowy przewód zasilający
Bezpieczna praca nawet na dużych głębokościach.
Pompa głębinowa BP 6 Deep Well: Zawór kontrolny
Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.
Stopka
  • Niezawodne zabezpieczenie pompy przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
  • Bezpieczna praca pompy.
Zawiera linę mocującą o długości 30 metrów
  • Gwarantuje pewne mocowanie pompy.
Filtr wstępny
  • Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Maks. wydajność (l/h) < 5000
Wysokość tłoczenia (m) 55
Ciśnienie (bar) maks. 5,5
Głębokość zanurzenia (m) maks. 27
Minimalna średnica odwiertu (mm) 150
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Gwint przyłącza G1
Kabel zasilający (m) 30
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 8,1
Waga z opakowaniem (kg) 14,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 105 x 105 x 810

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża 3/4” i 1” z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża
  • Zawiera 30-metrową linę mocującą

Wyposażenie

  • Wbudowany zawór zwrotny
  • Obudowa pompy i gwintowane przyłącze wykonane ze stali szlachetnej
  • Stopka
  • Filtr wstępny
  • Możliwość wykorzystania liny mocującej
  • Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
  • Długość przewodu zasilającego - 30 metrów
Pompa głębinowa BP 6 Deep Well
Zastosowania
  • Podlewanie ogrodu ze studni
Akcesoria
Części zamienne

