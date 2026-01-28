Pompa ogrodowa BP 7.000 Garden
Pompa ogrodowa BP 7.000 Garden to trwały, mocny i idealnie dopasowany model do podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: zbiorniki i beczki.
Pompa BP 7.000 Garden Kärcher może wykorzystywać wodę z beczek, zbiorników itp. Jest wygodna w obsłudze, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Kompaktowa pompa wody zapewnia dużą moc zasysania i ciśnienie wyjściowe. Do produkcji lekkiej oraz niezawodnej pompy zostały wykorzystane wysokiej jakości materiały, które zapewniają jej długą żywotność. Pompa ogrodowa jest bezobsługowa, można ją podłączyć bez użycia narzędzi i wygodnie przenosić za pomocą ergonomicznego uchwytu. Pozostałe praktyczne cechy: Duży przełącznik umożliwia włączenie i wyłącznie pompy stopą, bez nadwyrężania pleców. Możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. Zainstalowanie elektrycznego przełącznika ciśnienia umożliwia zmodernizowanie pompy BP 7.000 Garden oraz automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia. Wtedy może być wykorzystywane do zaopatrywania domu w wodę.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieKärcher oferuje przedłużenie gwarancji do 5 lat.
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania sięŁatwe włączanie / wyłączanie
Optymalne zasysanieMaksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.
Oddzielny otwór do napełniania
- Łatwe napełnianie przed użytkowaniem.
Spust wody
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Zoptymalizowane adaptery
- Optymalne łączenie pompy bez narzędzi
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1100
|Maks. wydajność (l/h)
|< 7000
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 50
|Ciśnienie (bar)
|maks. 5
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,5
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 204 x 253
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
- Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy dla pomp G 1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Oddzielny otwór do napełniania
- Zawór spustowy wody
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.