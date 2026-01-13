Pompa Home & Garden BP 7 Home & Garden
Trwała, 5-stopniowa pompa ogrodowa BP 7 Premium Home & Garden umożliwiająca nawadnianie ogrodów i zasilanie domu (np.: przy wykorzystaniu wody deszczowej). Prosta w obsłudze, trwała, i bezpieczna!
Niezależnie od tego, czy potrzebne jest zapewnienie stałego nawadniania ogrodu z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem, czy podłączenie wody do pralki lub toalety: wysokiej jakości, trwała i bezobsługowa pompa BP 7 Home & Garden jest idealnym rozwiązaniem w przypadku korzystania z alternatywnych źródeł wody. Pompa BP 7 włącza się i wyłącza niezależnie, dzięki automatycznej funkcji start/stop. W awaryjnych sytuacjach, zabezpieczenie przed pracą na sucho wyłączy pompę, a ikona symbolizująca błąd zostanie podświetlona. 5-stopniowa pompa zachwyca wysoką wydajnością, skutecznością oraz cichą pracą. Pompa ogrodowa BP 7 Home & Garden wymaga silnika o niższej mocy znamionowej w porównaniu z tradycyjnymi pompami o tym samym przepływie – oszczędność energii: około 30 %. Pompa wyróżnia się nie tylko cechami zapewniającymi wygodne użytkowanie takimi jak: włącznik nożny, dwa wyjścia wody do jednoczesnego zasilania dwóch podłączonych urządzeń oraz gumowe stopki pochłaniające hałas, ale również cechy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, takie jak: filtr wstępny w zestawie oraz zintegrowany zawór zwrotny zapewniający niezawodne działanie. Kärcher oferuje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.
Cechy i zalety
Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.
- Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.
Bezpieczna i wytrzymała
- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wielostopniowa pompa
- Bardzo wydajna i cicha.
Automatyczny start/stop.
- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Optymalne zasysanie
- Wysokiej jakości pompa natychmiast zasysa wodę z głębokości 8 metrów, np.: ze zbiornika.
Wskaźnik błędów na urządzeniu
- W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.
Dwa wyjścia wody
- Różnorodne zastosowanie: np.: nawadnianie trawników przy pomocy zraszaczy i jednoczesne podlewanie ogrodowymi opryskiwaczami.
Elastyczny dwuwyjściowy adapter
- Elastyczna w instalacji
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Łatwe włączanie / wyłączanie
Ergonomicznu uchwyt
- Łatwa w przenoszeniu i transporcie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1200
|Maks. wydajność (l/h)
|< 6000
|Wysokość tłoczenia (m)
|60
|Ciśnienie (bar)
|maks. 6
|Maks. wysokość samozasysania (m)
|8
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Gwint przyłącza
|G1
|Kabel zasilający (m)
|1,85
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|15,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 540 x 373
Zakres dostawy
- Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1
Wyposażenie
- Prosty montaż węża
- Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się
- Automatyczna funkcja start/stop
- Filtr wstępny i zawór zwrotny
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Duży wlew
- Ergonomiczny uchwyt
- Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
- Wskaźnik błędów na urządzeniu
- Dwa wyjścia wody
- Obracane gumowe stopki
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.
