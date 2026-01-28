Szybkie wypompowanie wody z oczek wodnych i stawów dla pompy zanurzeniowej SP 11,000 Dirt o wydajności pompowania wynoszącej 11 000 l na godzinę nie stanowi najmniejszego problemu. Skutecznie pompuje czystą i brudną wodę zawierającą cząsteczki zanieczyszczeń o średnicy do 20 mm. Opcjonalnie dostępny jest także filtr wstępny, który chroni wirnik pompy przed jeszcze większymi cząstkami zanieczyszczeń. Pompa zanurzeniowa brudnej wody posiada również włącznik pływakowy, który włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy można zamocować tak, aby pompa mogła być używana nawet przy niskim poziomie wody, aż do resztkowej głębokości wynoszącej 25 mm. Dodatki: Niezawodny pierścień uszczelniający zapewnia wyjątkowo długą żywotność, możliwość przedłużenia gwarancji do pięciu lat oraz umożliwia użycie szybkozłącza Quick Connect do błyskawicznego łączenia węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".