Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Dirt
Szybko wypompuj brudną wodę dzięki wydajności do 16000 l/godz.: solidna pompa brudnej wody SP 16.000 Dirt z włącznikiem pływakowym zapewnia bardziej elastyczny sposób użytkowania.
Zaprojektowana z myślą o dużej ilości wody: Pompa brudnej wody SP 16,000 Dirt z maksymalną wydajnością 16 000 l/godz. wydajnie wypompuje brudną wodę z cząsteczkami zanieczyszczeń o wielkości do 20 mm, z ogrodowego stawu albo zalanej piwnicy. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń, ochronę przed zatorami zapewnia opcjonalnie dostępny filtr wstępny. Pierścień uszczelniający wykorzystywany z gamie Professional wydłuża żywotność urządzenia. Pompa zanurzeniowa posiada włącznik pływakowy umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. W trybie ręcznym może nawet wypompować wodę do poziomu 25 mm. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Regulowany pływakW zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick ConnectGwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 16000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|8
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,8
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 20
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|25
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|25
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 238 x 303
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- Pływak regulowany na wysokość
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Wideo
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
Akcesoria
Części zamienne
