Funkcja 2 w 1 niezawodnej pompy zanurzeniowej SP 16,000 Dual, która skutecznie pompuje czystą i brudną wodę, a także brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Poza tym wymienny filtr koszykowy można bardzo szybko przełączyć z ustawienia brudnej wody na wypompowanie pozostałości wody do poziomu 1 mm. Maksymalna wydajność pompy SP 16 000 Dual wynosząca 16 000 l/godz., doskonale nadaje się do wypompowywania wody z zalanych piwnic, oczek wodnych oraz basenów. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional - gwarantuje długą żywotność pompy. Może być automatycznie włączany i wyłączany za pomocą włącznika pływakowego. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".