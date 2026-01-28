Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim do brudnej wody SP 16.000 Dual

Pompuje do 16,000 l/godz. czystej i brudnej wody: niezawodna pompa zanurzeniowa SP 16,000 Dual z funkcją 2 w 1 do brudnej wody, wypompowania wody do poziomu 1 mm oraz włącznikiem pływakowym z regulacją wysokości.

Funkcja 2 w 1 niezawodnej pompy zanurzeniowej SP 16,000 Dual, która skutecznie pompuje czystą i brudną wodę, a także brudną wodę zawierającą cząsteczki o średnicy do 20 mm. Poza tym wymienny filtr koszykowy można bardzo szybko przełączyć z ustawienia brudnej wody na wypompowanie pozostałości wody do poziomu 1 mm. Maksymalna wydajność pompy SP 16 000 Dual wynosząca 16 000 l/godz., doskonale nadaje się do wypompowywania wody z zalanych piwnic, oczek wodnych oraz basenów. Pierścień uszczelniający - sprawdzone rozwiązanie z naszej gamy Professional - gwarantuje długą żywotność pompy. Może być automatycznie włączany i wyłączany za pomocą włącznika pływakowego. Pływak jest również przymocowany do szyny i można go ustawić w pionie, co umożliwia pompowanie przy niskim poziomie wody w zbiorniku. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
2 w 1
2 w 1
Do płaskiego wypompowywania brudnej wody do głębokości 1 mm. Wybierz odpowiedni tryb poprzez prostą regulację filtra koszykowego.
Regulowany pływak
Regulowany pływak
W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick Connect
  • Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
  • Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 16000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 9
Ciśnienie (bar) maks. 0,9
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 20
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 1
Wysokość pozostającej wody (mm) 1
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 5,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 237 x 241 x 279

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
  • 2 w 1
  • Pływak regulowany na wysokość
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
Wideo

Zastosowania
  • Opróżnianie oczek wodnych
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Wypompowywanie wody z piwnic
  • Wypompowywanie wody z basenów
Akcesoria