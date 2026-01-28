Gdy podczas zalania domu i piwnicy trzeba szybko działać, ze względu na dużą pojemność, doskonałym wyborem będzie zbiornik przeciwpowodziowy Kärcher SP 16 000. W skrzynce znajdują się wszystkie elementy umożliwiające szybkie użycie. Przy pomocy wydajnej pompy do brudnej wody SP 16 000 można wypompować do 16 000 l/godz. Cząsteczki zanieczyszczeń do 20 mm nie stanowią dla pompy wyzwania. Gdy podczas powodzi mamy do czynienia z trudnymi do usunięcia zanieczyszczeniami, skrzynkę z dużymi oczkami można wykorzystać jako dodatkowy filtr wstępny - chroniąc w ten sposób wirnik pompy przed zablokowaniem. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węża 1 1/4” znajdującego się w zestawie. Ponieważ zacisk węża ma śrubę motylkową, połączenie nie wymaga użycia narzędzi. Wąż o długości 10 metrów doskonale nadaje się do odprowadzania dużych ilości wody. Można go zwinąć i płasko ułożyć, a także przechowywać w skrzynce, co pozwala zaoszczędzić miejsce.