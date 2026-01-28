Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 16.000 Flood Box
Kärcher SP 16,000 Flood Box doskonale sprawdzi się w nagłych przypadkach takich jak powódź lub albo zbyt wysoki poziom wody: Z pompą do brudnej wody, wężem tekstylnym i skrzynką z dużymi oczkami, która może służyć jako filtr wstępny.
Gdy podczas zalania domu i piwnicy trzeba szybko działać, ze względu na dużą pojemność, doskonałym wyborem będzie zbiornik przeciwpowodziowy Kärcher SP 16 000. W skrzynce znajdują się wszystkie elementy umożliwiające szybkie użycie. Przy pomocy wydajnej pompy do brudnej wody SP 16 000 można wypompować do 16 000 l/godz. Cząsteczki zanieczyszczeń do 20 mm nie stanowią dla pompy wyzwania. Gdy podczas powodzi mamy do czynienia z trudnymi do usunięcia zanieczyszczeniami, skrzynkę z dużymi oczkami można wykorzystać jako dodatkowy filtr wstępny - chroniąc w ten sposób wirnik pompy przed zablokowaniem. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węża 1 1/4” znajdującego się w zestawie. Ponieważ zacisk węża ma śrubę motylkową, połączenie nie wymaga użycia narzędzi. Wąż o długości 10 metrów doskonale nadaje się do odprowadzania dużych ilości wody. Można go zwinąć i płasko ułożyć, a także przechowywać w skrzynce, co pozwala zaoszczędzić miejsce.
Cechy i zalety
Gotowa do użytku pompa zanurzeniowa.Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do szybkiego wypompowywania wody.
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Praktyczny koszykSkrzynka ułatwia transport zestawu, a dzięki ażurowym ściankom może również służyć jako filtr wstępny.
Regulowany pływak
- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick Connect
- Gwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.
Wąż drenażowy o średnicy 1 1/4"
- Duża średnica dla lepszego przepływu.
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej
- Łączenie bez użycia narzędzi.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|550
|Maks. wydajność (l/h)
|< 16000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|8
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,8
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 20
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|25
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|25
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 238 x 303
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- W zestawie 10 m wąż tkaninowy 1 1/4"
- Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- Pływak regulowany na wysokość
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Zastosowania
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Opróżnianie oczek wodnych