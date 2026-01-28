Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim SP 17.000 Flat Level Sensor

Idealne rozwiązanie do pompowania maks. 17 000 litrów czystej wody na godzinę: Mocna pompa SP 17,000 Flat Level Sensor z możliwością wypompowania wody do poziomu 1 mm, czujnikiem poziomu oraz automatycznym/ręcznym przełącznikiem. Urządzenie jest dostarczane z filtrem wstępnym.

Najmocniejsza pompa zanurzeniowa do czystej wody Kärcher wypompowuje do 17 000 litrów czystej lub lekko zanieczyszczonej wody w ciągu godziny, dzięki czemu idealnie nadaje się do basenów, studzienek kanalizacyjnych i usuwania zniszczeń spowodowanych przez wodę w budynkach. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń i ochrony wirnika pompy zaleca się wykorzystywanie filtra wstępnego ze stali nierdzewnej, który jest dostarczany z urządzeniem. Swoją wyjątkową trwałość pompa zawdzięcza solidnej obudowie ze stali nierdzewnej oraz pierścieniowi uszczelniającemu. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do pięciu lat. Pompa zanurzeniowa umożliwiająca zasysanie, gdy poziom wody jest bardzo niski została wyposażona w łatwo regulowany czujnik poziomu, który uruchamia pompę natychmiast po zetknięciu się z wodą. Czujnik poziomu wody SP 17 000 ma również składane nóżki, dzięki którym pompa zanurzeniowa uruchamia się przy poziomie wody wynoszącym 7 mm. W trybie ręcznym przełącznik umożliwia pracę pompy w ciągły sposób. Może skutecznie wypompować wodę do 1 milimetrów – zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i w trybie automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia również bardzo łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim SP 17.000 Flat Level Sensor: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim SP 17.000 Flat Level Sensor: Czujnik poziomu wody
Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.
Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim SP 17.000 Flat Level Sensor: Quick Connect
Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".
Składane nóżki
  • Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody do głębokości 1 mm.
Automatyczne odpowietrzanie
  • W trybie ręcznym pompa rozpoczyna pracę z poziomu wody = 7 cm.
Przełącznik trybu ręcznego / automatycznego
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym, a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Łatwy w montażu filtr wstępny
  • Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 550
Maks. wydajność (l/h) < 17000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 9
Ciśnienie (bar) maks. 0,9
Minimalny poziom zasysania (mm) 1
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 5
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia (s) 15
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 1
Wysokość pozostającej wody (mm) 1
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 238 x 293 x 356
Waga bez akcesoriów (kg) 6
Waga z opakowaniem (kg) 7,3

Zakres dostawy

  • Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej
  • Przyłącz węża: 1", 1 1/4", 1 1/2" łącznie z zaworem zwrotnym

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie
  • Przełączanie do trybu płaskiego
  • Czujnik poziomu wody
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
Wideo

Zastosowania
  • Wypompowywanie wody z piwnic
  • Wypompowywanie wody z basenów
  • Wypompowywanie wody z rur drenażowych
