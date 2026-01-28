Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor
Czujnik poziomu i zintegrowany filtr wstępny: W przypadku trudnych zadań związanych z wypompowywaniem, pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22 000 Dirt Level Sensor jest w stanie wypompować brudną wodę z wydajnością do 22 000 l/godz.
Indywidualnie regulowany czujnik poziomu uruchamia pompę do brudnej wody SP 22,000 Dirt Level Sensor natychmiast po kontakcie z wodą. Jeśli poziom wody ponownie spadnie poniżej poziomu czujnika, pompa automatycznie zatrzyma się po 15 sekundach. Wyjątkowo wydajna pompa zanurzeniowa idealnie nadaje się do wypompowywania wody np.: z dużych stawów w ogrodzie, zalanych piwnic lub wykopów na budowach, ponieważ może niezawodnie wypompowywać zanieczyszczoną wodę (cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 30 mm) z wydajnością do 22 000 l/godz. W przypadku jeszcze bardziej zanieczyszczonej wody zintegrowany, wyciągany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej ochroni urządzenie przed powstawaniem zatorów. Automatyczny/ręczny przełącznik umożliwia uruchomienie pompy zanurzeniowej w trybie ciągłej pracy. Może skutecznie wypompować wodę do poziomu 35 milimetrów – zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia bezproblemowe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2". Dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej i trwałemu pierścieniowi uszczelniającemu, pompa ma wyjątkowo długą żywotność. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres lat.
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Czujnik poziomu wodyMożliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.
Quick ConnectPrzyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 30 mm.
Przełącznik trybu ręcznego / automatycznego
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym, a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Wytrzymały, zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|750
|Maks. wydajność (l/h)
|< 22000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|8
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,8
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 30
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia (s)
|15
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|35
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|35
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|238 x 293 x 354
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie
- Czujnik poziomu wody
- Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
- W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- Obudowa ze stali nierdzewnej
Wideo
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Do opróżniania wykopów o powierzchni do 100 m³