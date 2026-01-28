Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor

Czujnik poziomu i zintegrowany filtr wstępny: W przypadku trudnych zadań związanych z wypompowywaniem, pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22 000 Dirt Level Sensor jest w stanie wypompować brudną wodę z wydajnością do 22 000 l/godz.

Indywidualnie regulowany czujnik poziomu uruchamia pompę do brudnej wody SP 22,000 Dirt Level Sensor natychmiast po kontakcie z wodą. Jeśli poziom wody ponownie spadnie poniżej poziomu czujnika, pompa automatycznie zatrzyma się po 15 sekundach. Wyjątkowo wydajna pompa zanurzeniowa idealnie nadaje się do wypompowywania wody np.: z dużych stawów w ogrodzie, zalanych piwnic lub wykopów na budowach, ponieważ może niezawodnie wypompowywać zanieczyszczoną wodę (cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 30 mm) z wydajnością do 22 000 l/godz. W przypadku jeszcze bardziej zanieczyszczonej wody zintegrowany, wyciągany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej ochroni urządzenie przed powstawaniem zatorów. Automatyczny/ręczny przełącznik umożliwia uruchomienie pompy zanurzeniowej w trybie ciągłej pracy. Może skutecznie wypompować wodę do poziomu 35 milimetrów – zarówno w trybie ciągłej pracy, jak i automatycznym, gdy czujnik poziomu jest odpowiednio ustawiony. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia bezproblemowe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2". Dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej i trwałemu pierścieniowi uszczelniającemu, pompa ma wyjątkowo długą żywotność. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres lat.

Cechy i zalety
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor: Ceramiczny pierścień uszczelniający.
Długa żywotność.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor: Czujnik poziomu wody
Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor: Quick Connect
Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węży o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".
Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.
  • Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 30 mm.
Przełącznik trybu ręcznego / automatycznego
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym, a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Wytrzymały, zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
  • Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 750
Maks. wydajność (l/h) < 22000
Temp. doprowadzanej wody (°C) maks. 35
Wysokość tłoczenia (m) 8
Ciśnienie (bar) maks. 0,8
Średnica zanieczyszczeń (mm) maks. 30
Głębokość zanurzenia (m) maks. 7
Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia (s) 15
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm) 35
Wysokość pozostającej wody (mm) 35
Gwint przyłącza G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m) 10
Napięcie (V) 230 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,7
Waga z opakowaniem (kg) 7,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 238 x 293 x 354

Zakres dostawy

  • Przyłącz węża: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Wyposażenie

  • Wygodny uchwyt do przenoszenia
  • Szybkozłącze Quick Connect
  • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie
  • Czujnik poziomu wody
  • Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej
  • W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody
  • W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
  • Ceramiczny pierścień uszczelniający.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
Pompa zanurzeniowa do brudnej wody SP 22.000 Dirt Level Sensor
Wideo

Zastosowania
  • Opróżnianie oczek wodnych
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Do opróżniania wykopów o powierzchni do 100 m³
Akcesoria