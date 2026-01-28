Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim SP 9.000 Flat
Wydajność tłoczenia wynosi do 9 000 l/godz., jak również do poziomu 1 mm wody: Pompa zanurzeniowa SP 9000 Flat to kompaktowe urządzenie w podstawowej wersji do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, nawet przy niskim poziomie wody.
Możliwość zasysania wody nawet przy niskim poziomie sprawia, że pompa zanurzeniowa SP 9000 Flat niezawodnie wypompowuje czystą lub lekko zanieczyszczoną wodę zawierającą cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 5 milimetrów. Wydajność tłoczenia do 9000 l/godz., sprawia że urządzenie idealnie nadaje się do osuszania małych basenów lub piwnic, które zostały zalane przez wody gruntowe lub podczas wycieku wody z uszkodzonej pralki. Niezawodny pierścień uszczelniający zapewnia wyjątkową trwałość pompy. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. W trybie automatycznym włącznik pływakowy automatycznie steruje procesem pompowania – włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy umożliwia ciągłą pracę pompy nawet przy niskim poziomie wody. SP 9.000 Flat posiada także składane nóżki, które umożliwiają osiągnięcie większej wydajności tłoczenia. Po złożeniu nóżek pompa zanurzeniowa do czystej wody uruchomi się przy poziomie wody wynoszącym zaledwie 7 milimetrów, a będzie pompować w sposób ciągły, nawet gdy poziom wody spadnie do 1 milimetra. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Cechy i zalety
Ceramiczny pierścień uszczelniający.Długa żywotność.
Włącznik pływakowyW zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.
Quick ConnectGwint przyłączeniowy umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2” lub złącza G1.
Składane nóżki
- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody do głębokości 1 mm.
Automatyczne odpowietrzanie
- W trybie ręcznym pompa rozpoczyna pracę z poziomu wody = 7 mm.
Możliwość zamontowania pływaka
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem ręcznym (praca ciągła), a automatycznym.
Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wygodne trzymanie pompy w dłoni.
Filtr wstępny dostępny jako dodatkowe wyposażenie.
- Zabezpiecza pompę przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni jej wirnik przed zablokowaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|280
|Maks. wydajność (l/h)
|< 9000
|Temp. doprowadzanej wody (°C)
|maks. 35
|Wysokość tłoczenia (m)
|6
|Ciśnienie (bar)
|maks. 0,6
|Minimalny poziom zasysania (mm)
|1
|Średnica zanieczyszczeń (mm)
|maks. 5
|Głębokość zanurzenia (m)
|maks. 7
|Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)
|1
|Wysokość pozostającej wody (mm)
|1
|Gwint przyłącza
|G1 1/2
|Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej
|Gwint wewnętrzny G1/2
|Kabel zasilający (m)
|10
|Napięcie (V)
|230 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|żółty
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|227 x 240 x 262
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,5
Zakres dostawy
- Przyłącz węża: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Wyposażenie
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Możliwość regulacji wysokości pływaka
- Przełączanie do trybu płaskiego
- Włącznik pływakowy
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
Wideo
Zastosowania
- Wypompowywanie wody z piwnic
- Wypompowywanie wody z basenów