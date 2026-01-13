Urządzenia SensoTimer ST6 oraz ST6 Duo eco!ogic zapewniają podlewanie z kontrolą wilgotności. Czujniki dostępne w zestawie mierzą poziom wilgotności gleby i wysyłają zmierzoną wartość drogą radiową do urządzenia SensoTimer. Pad czujnika, który musi mieć kontakt z glebą, aby dokonywać pomiarów, należy wymieniać raz w roku na zamienny pad do czujnika, aby mieć pewność, że system będzie działał prawidłowo. Pady do czujników wymienia się szybko i łatwo przy pomocy śrubokręta. Polega to na odkręceniu dwóch śrub z tyłu czujnika, zdjęcie pokrywy przedniej i wyjęcie pada. Stary pad można z łatwością wymienić na nowy. Na koniec pokrywę czujnika ponownie się mocuje na miejscu za pomocą śrub przykręcanych z tyłu. To wszystko.