Pistolet spryskujący Plus
Znacznie ułatwia podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Spust można łatwo zablokować dla ciagłego podlewania. Pistolet posiada obrotową rączkę.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt umożliwia regulację przepływu wody od min. do maks. przy pomocy jednej ręki. Kształt strumienia jest regulowany od punktowego do rozproszonego.
Cechy i zalety
Obrotowy uchwyt
- Regulacja góra - dół.
Ergonomiczny zawór do regulacji przepływu wody
- Regulacja przepływu wody na pistolecie
Łatwe blokowanie spustu dla ciągłego podlewania
- Wygodne nawadnianie.
Bezstopniowa regulacja kształtu strumienia od punktowego do rozproszonego
- Idealny do nawadniania i czyszczenia.
Elementy z miękkiego tworzywa
- Większy komfort i dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem.
Samoczynne opróżnianie
- Zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|210 x 42 x 105
Wyposażenie
- Liczba kształtów strumienia: 2
- Obrotowy uchwyt
- Blokada przy uchwycie
- Regulowana ilość wody
- Funkcja samoopróżniania
- Elementy z miękkiego tworzywa
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
