Szpila gruntowa

Szpila gruntowa do skrzynki na wąż Kärcher umożliwia elastyczne umieszczenie węża w dowolnym miejscu w ogrodzie. Skrzynkę na wąż można obracać o 360° na szpili gruntowej, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu.

Szpilę gruntową można umieścić w dowolnym miejscu. Wkręca się ją po prostu w ziemię i zapewnia wyjątkowo stabilne mocowanie dzięki solidnemu metalowemu kolcowi. Dzięki zintegrowanej poziomicy szpilę gruntową można zamontować nawet na nierównym terenie. Dzięki innowacyjnej technologii FlexChange skrzynkę na wąż można łatwo i bez użycia narzędzi umieścić na szpili. Dzięki promieniowi obrotu wynoszącemu 360° możliwe jest dotarcie z wężem do każdego zakątka ogrodu, co gwarantuje maksymalną swobodę ruchów podczas podlewania.

Cechy i zalety
Poziomica
Poziomica
Zintegrowana poziomica umożliwia wkręcenie szpili w pionie, także na nierównym terenie.
Skrzynka na wąż ogrodowy z możliwością obrotu 360°
Skrzynka na wąż ogrodowy z możliwością obrotu 360°
Zamontowaną na szpili skrzynkę na wąż można obracać o 360° wokół własnej osi, umożliwiając wygodne podlewanie w każdym zakątku ogrodu bez załamywania węża.
Łatwa instalacja
Łatwa instalacja
Szpilę gruntową można łatwo wkręcić w ziemię w wymaganym miejscu za pomocą dwóch śrubokrętów stosowanych jako dźwignie.
Niezawodne mocowanie
  • Wytrzymały metalowy trzpień zapewnia wyjątkowo stabilne mocowanie w ziemi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 190 x 190 x 487
