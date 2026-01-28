Szpila gruntowa
Szpila gruntowa do skrzynki na wąż Kärcher umożliwia elastyczne umieszczenie węża w dowolnym miejscu w ogrodzie. Skrzynkę na wąż można obracać o 360° na szpili gruntowej, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
Szpilę gruntową można umieścić w dowolnym miejscu. Wkręca się ją po prostu w ziemię i zapewnia wyjątkowo stabilne mocowanie dzięki solidnemu metalowemu kolcowi. Dzięki zintegrowanej poziomicy szpilę gruntową można zamontować nawet na nierównym terenie. Dzięki innowacyjnej technologii FlexChange skrzynkę na wąż można łatwo i bez użycia narzędzi umieścić na szpili. Dzięki promieniowi obrotu wynoszącemu 360° możliwe jest dotarcie z wężem do każdego zakątka ogrodu, co gwarantuje maksymalną swobodę ruchów podczas podlewania.
Cechy i zalety
PoziomicaZintegrowana poziomica umożliwia wkręcenie szpili w pionie, także na nierównym terenie.
Skrzynka na wąż ogrodowy z możliwością obrotu 360°Zamontowaną na szpili skrzynkę na wąż można obracać o 360° wokół własnej osi, umożliwiając wygodne podlewanie w każdym zakątku ogrodu bez załamywania węża.
Łatwa instalacjaSzpilę gruntową można łatwo wkręcić w ziemię w wymaganym miejscu za pomocą dwóch śrubokrętów stosowanych jako dźwignie.
Niezawodne mocowanie
- Wytrzymały metalowy trzpień zapewnia wyjątkowo stabilne mocowanie w ziemi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|190 x 190 x 487
Zastosowania
- Ogród
- Trawnik
- Rabaty kwiatowe i grządki