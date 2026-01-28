HBX 4.20 Automatic
Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.
Zawsze idealnie schowany: stylową skrzynkę na wąż montuje się na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce, i podłącza do kranu za pomocą węża przyłączeniowego. Dzięki uchwytowi ściennemu skrzynkę na wąż można obracać o ponad 180°, co ułatwia dotarcie z wężem do każdego zakątka ogrodu. Wąż ogrodowy można łatwo przedłużyć do maksymalnej długości 20 metrów. Istnieją odpowiednie stopnie blokady: blokada węża aktywuje się w pełni automatycznie w krótkich odstępach. Delikatne pociągnięcie za koniec węża zwalnia mechanizm blokujący, dzięki czemu wąż zwija się automatycznie i w kontrolowany sposób, bez zagięć i plątanin. Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu FlexChange skrzynkę na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego bez użycia narzędzi. Zapewnia to łatwe przechowywanie w zimie lub elastyczne użytkowanie między uchwytem ściennym a szpilą do węża, która jest dostępna jako opcjonalne akcesorium. Skrzynka na wąż jest również odporna na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu może być przechowywana na ścianie domu przez cały rok. W celu ochrony przed kradzieżą można przymocować zamek kablowy. Kärcher oferuje pięcioletnią gwarancję na produkt.
Cechy i zalety
FlexChangeBez śrub, bez narzędzi, bez stresu: dzięki unikalnemu systemowi Kärcher FlexChange skrzynkę na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego lub szpili do węża w kilka sekund (np. zimą).
Praktyczny uchwyt na dyszęDysze i lance spryskujące można zawiesić na uchwycie ściennym w celu wygodnego przechowywania.
System mocowania wężaWystarczy krótko pociągnąć za koniec węża, a zwijacz węża zwinie w pełni automatycznie. Maksymalny komfort bez plątanin, korb i brudzenia rąk.
Wylot węża na spodzie skrzynki
- Dla lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi i dłuższej żywotności.
Montowana na ścianie skrzynka na wąż z możliwością obrócenia pod kątem 180°
- Zamontowany na uchwycie ściennym pojemnik na wąż można obracać o ponad 180°. Zapewnia to maksymalną swobodę ruchów podczas podlewania ogrodu bez załamywania węża.
Wytrzymały i zdejmowany uchwyt ścienny
- Zastosowanie wytrzymałych materiałów z metalowym rdzeniem zapewnia długotrwałą trwałość i stabilność. Szczególnie praktyczny: zdejmowany uchwyt ścienny zapewnia elastyczność.
Zintegrowany hamulec węża
- Automatyczne zwijanie węża jest połączone z hamulcem węża, dzięki czemu wąż jest automatycznie zwijany z powrotem do skrzynki w kontrolowany i powolny sposób.
Zintegrowana prowadnica węża
- Bez załamań i plątaniny: wąż jest wciągany równomiernie i prowadzony.
Ergonomiczny uchwyt
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia przenoszenie skrzynki na wąż jedną ręką.
Gotowy do użycia
- Akcesoria do podlewania wchodzą w zakres dostawy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość węża (m)
|20
|Średnica węża (mm)
|11
|Wąż przyłączeniowy (m)
|1,5 (1/2")
|Ciśnienie rozrywające (bar)
|24
|Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm)
|79
|Wymiary płyty montażowej (szer. × wys.) (mm)
|93 x 100
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|8,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|781 x 220 x 541
Zakres dostawy
- Złącze węża: 2 szt.
- Szybkozłącze z Aqua Stop: 1 szt.
- Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2: 1 szt.
- Spryskiwacz: 1 szt.
Wyposażenie
- Zestaw
- Automatyczne zwijanie węża
- Prowadzenie węża
- Uchwyt na spryskiwacz
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
- Wąż przyłączeniowy PrimoFlex: 1.5 m
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Małe i średnie obszary