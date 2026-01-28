Zawsze idealnie schowany: stylową skrzynkę na wąż montuje się na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce, i podłącza do kranu za pomocą węża przyłączeniowego. Dzięki uchwytowi ściennemu skrzynkę na wąż można obracać o ponad 180°, co ułatwia dotarcie z wężem do każdego zakątka ogrodu. Wąż ogrodowy można łatwo przedłużyć do maksymalnej długości 20 metrów. Istnieją odpowiednie stopnie blokady: blokada węża aktywuje się w pełni automatycznie w krótkich odstępach. Delikatne pociągnięcie za koniec węża zwalnia mechanizm blokujący, dzięki czemu wąż zwija się automatycznie i w kontrolowany sposób, bez zagięć i plątanin. Dzięki innowacyjnemu systemowi montażu FlexChange skrzynkę na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego bez użycia narzędzi. Zapewnia to łatwe przechowywanie w zimie lub elastyczne użytkowanie między uchwytem ściennym a szpilą do węża, która jest dostępna jako opcjonalne akcesorium. Skrzynka na wąż jest również odporna na promieniowanie UV i mróz, dzięki czemu może być przechowywana na ścianie domu przez cały rok. W celu ochrony przed kradzieżą można przymocować zamek kablowy. Kärcher oferuje pięcioletnią gwarancję na produkt.