Wózek na wąż HC 50
Promocyjny wózek na wąż HC 50, 15 m wąż (1/2"), adapter na kran G 3/4, 3 uniwersalne szybkozłącza 1/2", 1 uniwersalne szybkozłącze 1/2" z Aqua Stop.
Oferta promocyjna. Zestaw wózka na wąż idealny do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Wyposażenie: wózek na wąż o pojemności do 50 m węża 1/2", wąż 15 m 1/2", adapter na kran G 3/4, 3 uniwersalne szybkozłącza 1/2", 1 uniwersalne szybkozłącze 1/2 " z Aqua Stop. Wygodna, mobilna praca, duże koła zapewniające wysoką stabilność. Wszystko czego potrzeba do idealnego ogrodu. Nowoczesne, kompaktowe wózki na wąż zapewniają szybkie i łatwe zwijanie węża. Wózki Kärcher są kompatybilne z wszystkimi dostępnymi systemami szybkozłącza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość węża (m)
|15
|Przepustowość węża (m)
|maks. 15 (1/2")
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|3,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|480 x 500 x 745
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu