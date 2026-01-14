Wózek na wąż HT 3.400
Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
Regulowana wysokość uchwytu. Składany w celu łatwego przechowywania. Wózek jest w pełni zmontowany.
Cechy i zalety
W pełni zmontowany
Korba
- Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Duże koła
- Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Pojemność: wąż 40 m 1/2" lub 30 m 5/8" lub 20 m 3/4"
- Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Funkcja składania
- Niewielkie wymiary.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|2,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|390 x 450 x 700
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
