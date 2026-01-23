WÓZEK NA WĄŻ HT 3.420 W ZESTAWIE 5/8"
Wózek na wąż ogrodowy jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
Regulowana wysokość uchwytu. Składany do łatwego przechowywania. W skład wózka wchodzą: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2. Wózek jest w pełni zmontowany.
Cechy i zalety
1x standardowe złącze węża z funkcją Aqua Stop
Wąż PrimoFlex® 20 m 5/8"
3x standardowe złącza węży
W pełni zmontowany
Korba
- Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2
Duże koła
- Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Pojemność: wąż 40 m 1/2" lub 30 m 5/8" lub 20 m 3/4"
- Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Funkcja składania
- Niewielkie wymiary.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość węża (m)
|20
|Przepustowość węża (m)
|maks. 20 (5/8")
|Ciśnienie rozrywające (bar)
|24
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|5,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|390 x 450 x 700
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Ścinanie małych drzew
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.