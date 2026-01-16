Wózek na wąż HT 4.500
Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu. Składany uchwyt prowadzący. Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża. Uchwyt na spryskiwacz. 2 szybkozłącza. Wózek jest w pełni zmontowany.
Cechy i zalety
2 x złącza węża
Kątowe złącze węża
W pełni zmontowany
Możliwość podłączenia lancy spryskującej lub dyszy
- Większa mobilność
Korba
- Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Duże koła
- Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Pojemność: Wąż 50 m 1/2" lub wąż 35 m 5/8" lub wąż 23 m 3/4"
- Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Funkcja składania
- Niewielkie wymiary.
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 485 x 857
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.