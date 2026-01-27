Wózek na wąż (stal) HT 80 M

Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu. Prowadnica węża. Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża. 2 uniwersalne szybkozłącza Plus (2.645-193.0).

Cechy i zalety
Kątowe złącze węża
  • Dzięki kątowemu połączeniu węża wąż się nie skręca. Maksymalny przepływ wody jest zatem gwarantowany.
Regulowany uchwyt
Zawiera 2 uniwersalne złącza węży Plus
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Prowadzenie węża i swobodnie obracający się uchwyt korby
  • Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
Stalowa rama i bęben
  • Solidny i odporny na korozję.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) maks. 80 (1/2") / maks. 60 (5/8") / maks. 40 (3/4")
Kolor czarny
Waga (kg) 5,8
Waga z opakowaniem (kg) 6,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 570 x 853

Zakres dostawy

  • Złącze węża: 2 szt.
Wózek na wąż (stal) HT 80 M
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.