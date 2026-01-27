Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie 1/2"

Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu. Prowadnica węża. Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża. W skład wózka wchodzą: 20 m węża 1/2" PrimoFlex® Plus (2.645-144.0), pistolet spryskujący Plus (2.645-048.0), 4 uniwersalne szybkozłącza Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0), adapter na kran G3/4.

Cechy i zalety
Korba
  • Łatwe zwijanie węża.
Regulowany uchwyt
Wytrzymała, stalowa konstrukcja
  • Duża wytrzymałość.
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
  • Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Prowadzenie węża
  • Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
Zawiera wąż Performance Plus 20 m 1/2", pistolet spryskujący Plus, 4 uniwersalne złącza węży Plus oraz adapter kranowy G3/4
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 20
Przepustowość węża (m) maks. 20 (1/2")
Ciśnienie rozrywające (bar) 24
Kolor czarny
Waga (kg) 8,4
Waga z opakowaniem (kg) 9,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 570 x 853

DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.

Zakres dostawy

  • Złącze węża: 3 szt.
  • Szybkozłącze z Aqua Stop: 1 szt.
  • Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2: 1  
  • Spryskiwacz: 1 szt.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie 1/2"
Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie 1/2"
Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie 1/2"
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.