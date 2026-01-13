Adapter na kran z 2 wyjściami
Dwa osobne wyjścia z regulacją. Umożliwia jednoczesne podpięcie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu z gwintem G 3/4. Posiada adapter G3/4 z redukcją G1/2.
Wysokiej jakości adapter na kran z 2 wyjściami. Może być stosowany w połączeniu z wszystkimi standardowymi wężami ogrodowymi. Ergonomiczny kształt gwarantuje wygodną i prostą obsługę.
Cechy i zalety
Dwa wyjścia wody, które mogą być regulowane niezależnie od siebie
- Osobne dwa wyjścia wody na jednym kranie.
Wbudowany filtr wstępny
- Długa żywotność.
Bezproblemowe przykręcanie
- Łatwe podłączanie do kranów z gwintem 3/4" lub 1/2".
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1/2
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|50 x 126 x 78
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.