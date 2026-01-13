Adapter na kran z 2 wyjściami

Dwa osobne wyjścia z regulacją. Umożliwia jednoczesne podpięcie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu z gwintem G 3/4. Posiada adapter G3/4 z redukcją G1/2.

Wysokiej jakości adapter na kran z 2 wyjściami. Może być stosowany w połączeniu z wszystkimi standardowymi wężami ogrodowymi. Ergonomiczny kształt gwarantuje wygodną i prostą obsługę.

Cechy i zalety
Dwa wyjścia wody, które mogą być regulowane niezależnie od siebie
  • Osobne dwa wyjścia wody na jednym kranie.
Wbudowany filtr wstępny
  • Długa żywotność.
Bezproblemowe przykręcanie
  • Łatwe podłączanie do kranów z gwintem 3/4" lub 1/2".
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4 + G1/2
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 50 x 126 x 78

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.