Adapter na kran z gwintem wewnętrznym G¾

Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.

Cechy i zalety
System click
  • Można łączyć za pomocą wszystkich popularnych systemów hook-and-loop.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 39 x 39 x 30