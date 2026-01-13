Mosiężny adapter na kran G1

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Wytrzymałe mosiężne przyłącze kranowe. Profilowany pierścień ułatwiający obsługę. System Click-on.

Cechy i zalety
High-quality tap connection made of brass
  • Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
  • Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G1
Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 40 x 43 x 43

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.