Mosiężny adapter na kran G¾ z redukcją G½

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użytkowania. Wygodny gumowy, profilowany pierścień uchwyt do łatwej obsługi, lepsze mocowanie. Adapter G¾ z redukcją G½. System Click-on.

Cechy i zalety
High-quality tap connection made of brass
  • Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
  • Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Reduktor
  • Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G3/4 + G1/2
Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 44 x 37 x 37
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.