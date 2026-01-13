Mosiężny adapter na kran G¾ z redukcją G½
Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Wykonana z mosiądzu złączka Heavy duty do półprofesjonalnego użytkowania. Wygodny gumowy, profilowany pierścień uchwyt do łatwej obsługi, lepsze mocowanie. Adapter G¾ z redukcją G½. System Click-on.
Cechy i zalety
High-quality tap connection made of brass
- Solidna konstrukcja
Wygodny gumowy pierścień na uchwycie
- Łatwa obsługa i lepsze podłączanie
Reduktor
- Umożliwia podłączenie do dwóch rozmiarów gwintów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G3/4 + G1/2
|Kolor
|mosiądz
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|44 x 37 x 37
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.