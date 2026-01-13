Mosiężny łącznik węży 1/2"- 5/8"

Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Do reparacji lub połączenia dwóch węży.

Cechy i zalety
Wykonany z mosiądzu
  • Wysokiej jakości trwały materiał.
Łączenie węży
  • Do podłączania dwóch węży lub naprawiania uszkodzonych węży.
Do łączenia węży o średnicy wewnętrznej 1/2" oraz 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
  • Do wszystkich węży ogrodowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″ / 5/8″
Kolor mosiądz
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 38 x 38 x 38
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.