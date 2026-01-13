Mosiężny łącznik węży 1/2"- 5/8"
Jakość materiału świadczy o jakości produktu. Mosiężne elementy połączeniowe w produktach Kärcher to niezaprzeczalna korzyść dla ogrodników. Jakość wykończenia i wytrzymałość materiału gwarantują długą żywotność produktów do nawadniania ogrodów, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Do reparacji lub połączenia dwóch węży.
Cechy i zalety
Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości trwały materiał.
Łączenie węży
- Do podłączania dwóch węży lub naprawiania uszkodzonych węży.
Do łączenia węży o średnicy wewnętrznej 1/2" oraz 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Do wszystkich węży ogrodowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″ / 5/8″
|Kolor
|mosiądz
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|38 x 38 x 38
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.