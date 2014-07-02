Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 15 m

Wąż ogrodowy 15 m. Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.

Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych. Uchwyt ścienny na wąż. 15 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Spryskiwacz 2.645-053.0. Adapter na kran G1 z redukcją G 3/4 2.645-007.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.

Cechy i zalety
Wąż PrimoFlex® 15 m 1/2"
Zestaw idealnie nadaje się jako wąż zasilający do myjek wysokociśnieniowych
System click
  • Pasuje również do innych marek.
Wieszak na wąż
  • Do praktycznego przechowywania
Spryskiwacz z regulowaną lancą
  • Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 15
Średnica gwintu G1
Kolor żółty
Waga (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 260 x 110

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
