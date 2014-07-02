Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych. Uchwyt ścienny na wąż. 15 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Spryskiwacz 2.645-053.0. Adapter na kran G1 z redukcją G 3/4 2.645-007.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.