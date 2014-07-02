Wąż ogrodowy w zestawie 1/2", 15 m
Wąż ogrodowy 15 m. Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.
Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych. Uchwyt ścienny na wąż. 15 m 1/2" wąż PrimoFlex®. Spryskiwacz 2.645-053.0. Adapter na kran G1 z redukcją G 3/4 2.645-007.0. Uniwersalne szybkozłącze 2.645-191.0. Uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop 2.645-192.0.
Cechy i zalety
Wąż PrimoFlex® 15 m 1/2"
Zestaw idealnie nadaje się jako wąż zasilający do myjek wysokociśnieniowych
System click
- Pasuje również do innych marek.
Wieszak na wąż
- Do praktycznego przechowywania
Spryskiwacz z regulowaną lancą
- Regulowany kształt strumienia – od punktowego do rozproszonego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|15
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 260 x 110
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy