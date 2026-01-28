Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 P imponuje kompaktową konstrukcją, niską masą i wyjątkową mobilnością. Urządzenie wyposażone jest w niezawodną trzytłokową pompę osiową z mosiężną głowicą cylindra. Dodatkowy uchwyt do przenoszenia i wysuwany uchwyt do pchania ułatwiają transport urządzenia i przechowywanie go w małych przestrzeniach. Nadaje się do pracy w pionie i poziomie. Praktyczne funkcje przechowywania akcesoriów obejmują schowek na dyszę, złącze śrubowe do przystawki do czyszczenia powierzchni oraz praktyczną gumkę do zabezpieczenia węża ciśnieniowego. Automatyczny system redukcji ciśnienia oferuje wyraźne korzyści: chroni elementy, wydłuża czas eksploatacji, zmniejsza koszty napraw i konserwacji oraz obniża siłę ciągnięcia nowego pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force. Wykorzystuje również siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera. Szybkozłączki EASY!Lock, które również stanowią nowość, sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez kompromisów w zakresie solidności i trwałości.