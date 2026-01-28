Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 P
Lekkie urządzenie wysokociśnieniowe wymagające minimalnej przestrzeni roboczej – to najlepsze cechy do zastosowań mobilnych. Z automatycznym systemem redukcji ciśnienia.
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 P imponuje kompaktową konstrukcją, niską masą i wyjątkową mobilnością. Urządzenie wyposażone jest w niezawodną trzytłokową pompę osiową z mosiężną głowicą cylindra. Dodatkowy uchwyt do przenoszenia i wysuwany uchwyt do pchania ułatwiają transport urządzenia i przechowywanie go w małych przestrzeniach. Nadaje się do pracy w pionie i poziomie. Praktyczne funkcje przechowywania akcesoriów obejmują schowek na dyszę, złącze śrubowe do przystawki do czyszczenia powierzchni oraz praktyczną gumkę do zabezpieczenia węża ciśnieniowego. Automatyczny system redukcji ciśnienia oferuje wyraźne korzyści: chroni elementy, wydłuża czas eksploatacji, zmniejsza koszty napraw i konserwacji oraz obniża siłę ciągnięcia nowego pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force. Wykorzystuje również siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera. Szybkozłączki EASY!Lock, które również stanowią nowość, sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez kompromisów w zakresie solidności i trwałości.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!LockPraca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Doskonała mobilnośćZintegrowany uchwyt z przodu urządzenia ułatwia jego załadunek i transport. Niska waga i kompaktowy design.
ElastycznośćMożliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania. Duża stabilność przy pracy w pionie.
Jakość
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
- Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
- Praktyczna podstawka pod dysze.
- Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|490
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|110 / 11
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|160 / 16
|Moc przyłącza (kW)
|2,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|20,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|351 x 312 x 904
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie ścian i podłogi
- Tereny zewnętrzne
- Mycie samochodów
- Maszyny i inne urządzenia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.