Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M

Urządzenie wysokociśnieniowe klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M: Łatwość serwisowania
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Elastyczność zastosowań
  • Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
  • Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 380 - 760
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 270 / 27
Moc przyłącza (kW) 4,6
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 39,3
Waga z opakowaniem (kg) 42,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 700

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.