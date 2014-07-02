Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/50 Ge Cage
Produkt wykorzystuje ciśnienie do 500 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.
Poręczność i wygoda: Uchwyt na lancę i zintegrowany hak na wąż zapewniają, że akcesoria są gotowe do pracy tuż przy urządzeniu. Licznik godzin zawsze pokazuje dokładny czas pracy pompy. Bezpieczne przechowywanie: Akcesoria i narzędzia są przechowywane w chronionym pudełku. Łatwy transport: Urządzenie można z łatwością przemieścić nawet do trudno dostępnych obszarów. Niezawodność i bezpieczeństwo: Wysokowydajna pompa korbowodowa Kärcher zapewnia optymalne ciśnienie. Opcjonalne zabezpieczenie przed pracą na sucho odcinające zasilanie chroni zarówno maszynę, jak i użytkownika.
Cechy i zalety
Przemysłowy pistolet
- Wyjątkowo wytrzymały przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy Kärcher został zaprojektowany do zastosowań heavy duty.
Regulacja prędkości obrotowej
- Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Paliwo
|Benzyna
|Producent silnika
|Honda
|Rodzaj silnika
|GX 690
|Moc znamionowa (kW)
|16
|Rodzaj pompy
|Pompa korbowodowa
|Waga bez akcesoriów (kg)
|122
|Waga z akcesoriami (kg)
|150
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|930 x 800 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Rozrusznik elektryczny
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
Wideo