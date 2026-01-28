Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 G Classic
Kompaktowe i przenośne urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 G Classic bez podgrzewania wody z silnikiem benzynowym i niezawodną pompą korbowodową. Idealnie sprawdzi się w przypadku przestrzeni komunalnych, w budownictwie oraz przemyśle.
Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher HD 6/15 G Classic bez podgrzewania wody, to idealny wybór dla osób, które dopiero rozpoczynają użytkowanie urządzeń z silnikiem benzynowym. Urządzenie jest bardzo łatwe do transportowania w samochodzie i z powodzeniem umożliwi realizację nawet najbardziej wymagających zadań w zakresie czyszczenia, np.: na budowie, czy w przestrzeni komunalnej. Urządzenie oferuje możliwość wykorzystywania ciśnienia roboczego o wartości do 150 bar, a także zostało wyposażone w wytrzymałą pompę korbowodową i wydajność tłoczenia 600 litrów na godzinę. Przyjazną obsługę dla użytkownika zapewnia zintegrowany silnik benzynowy (EU STAGE V) umożliwiający działanie urządzenia niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, pompowane koła, które gwarantują niezbędną mobilność w miejscu użytkowania, jak również ergonomiczny uchwyt do łatwego transportowania, a także praktyczne miejsce na akcesoria. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Stabilna rama HD 6/15 G Classic wykonana ze stali także zapobiega zewnętrznym oraz mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Cechy i zalety
NiezależnośćNiezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Wysoka mobilnośćDuże pompowane koła wygodne w trudnym terenie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór termiczny do ochrony pompy przed przegrzaniem w obiegowym trybie pracy. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|600
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|200 / 20
|Doprowadzenie wody
|R 3/4″
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Rodzaj silnika
|G200FA
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Wysoki
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|34,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|42,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|878 x 538 x 702
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Dysza power
Wyposażenie
- Rama ochronna
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Zastosowania
- Budownictwo
- Idealne dla sektora budownictwo
