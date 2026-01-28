Place budowy, parki i pozostałe, oddalone miejsca użytkowania: wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania niezbędnych do realizacji wymagających zadań związanych z czyszczeniem, doskonale sprawdzi się nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic bez podgrzewania wody, które zostało wyposażone w silnik spalinowy zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Dzięki wydajności tłoczenia 800 litrów wody na godzinę, ciśnieniu roboczemu 230 bar, jak również niezawodnej pompie korbowodowej, urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku nawet wyjątkowo trudnych zadań w zakresie czyszczenia. HD 8/23 G Classic jest wyjątkowo przyjazne w obsłudze, mobilne, a także proste do transportowania w samochodzie, dzięki ergonomicznemu uchwytowi, praktycznemu schowkowi na akcesoria, kompaktowym wymiarom, jak również kołom odpornym na przebicie. Ponadto, urządzenie zachwyca łatwo dostępnymi komponentami, które są skutecznie zabezpieczone przez duży filtr wodny oraz zawór termiczny. Urządzenie zostało wyposażone w solidną rurową ramę, która zapobiegania mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.