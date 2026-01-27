Urządzenie z ekonomicznym silnikiem diesla Yanmar z wygodnym elektrycznym starterem oraz odpornymi na przebicie kołami. Może zasysać wodę z zewnętrznych źródeł. Posiada Servo Control – pierścień, który umożliwia czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.