Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegunowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę osiową z mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 ºC, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.